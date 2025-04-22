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12:55, 22 апреля 2025Бывший СССР

Песков заявил о готовности Путина к двусторонним переговорам с Украиной

Песков: Путин готов к переговорам с Украиной о прекращении огня
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В Кремле сообщили о готовности президента России Владимира Путина к двусторонним переговорам с Украиной по вопросу прекращения огня по гражданским объектам. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров. И это еще одно повторение этой готовности», — сказал Песков журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не видит никаких проблем» в существующем законодательном запрете на переговоры с Россией. В Москве, в свою очередь, отметили, что для начала дипломатических контактов Киеву необходимо устранить юридические препятствия.

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