В Кремле призвали Украину устранить юридические препятствия для переговоров

Песков: Украина должна устранить юридические препятствия для начала переговоров

Для начала дипломатических контактов с Москвой Киев должен убрать юридические препятствия. Устранить ограничения для начала мирных переговоров Украину призвал в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов», — заявил пресс-секретарь российского президента.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы.

В ходе брифинга Песков также ответил на вопрос о присутствии президента России Владимира Путина на траурных мероприятиях в честь Папы Римского Франциска. По словам официального представителя Кремля, поездка российского лидера в Рим не запланирована.