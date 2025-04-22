Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле призвали Украину устранить юридические препятствия для переговоров

Песков: Украина должна устранить юридические препятствия для начала переговоров
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Для начала дипломатических контактов с Москвой Киев должен убрать юридические препятствия. Устранить ограничения для начала мирных переговоров Украину призвал в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов», — заявил пресс-секретарь российского президента.

17 апреля в Париже прошли переговоры между представителями США, Великобритании, Франции, ФРГ и Украины. Американская сторона представила свой план по урегулированию конфликта на Украине, который подразумевает сохранение территорий за Россией и снятие санкций с Москвы.

В ходе брифинга Песков также ответил на вопрос о присутствии президента России Владимира Путина на траурных мероприятиях в честь Папы Римского Франциска. По словам официального представителя Кремля, поездка российского лидера в Рим не запланирована.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков озвучил вопрос Кремля Украине

    Россия запустит запустит 240 спутников ГЛОНАСС

    В Кремле высказались об обсуждении с Украиной моратория на удары по гражданским объектам

    Россиянка описала отношение к соотечественникам в Грузии фразой «что это за херня такая?»

    Родители обратились к Бастрыкину из-за нападений мигрантов на российских школьников

    Активность иксодовых клещей достигла максимума

    Кремль пообещал проинформировать о новом визите спецпосланника США

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Европа обозначила красные линии по Украине для США

    Уехавший в США внук Пугачевой по-русски отметил Пасху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости