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12:24, 22 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Папы Римского

Песков: Путин не планирует поездку на похороны Папы Римского Франциска
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vatican Media Press Office / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин не планирует поездку на похороны Папы Римского Франциска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Таких планов у президента нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Также Песков отметил, что решение о том, кто будет представлять Россию на похоронах, пока не было принято.

Ранее стало известно, что похороны Франциска пройдут субботу, 26 апреля, в соборе Святого Петра. Папа Римский Франциск (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) ушел из жизни 21 апреля в 07:35 (в 08:35 по московскому времени).

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