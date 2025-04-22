В Кремле ответили на вопрос о присутствии Путина на похоронах Папы Римского

Песков: Путин не планирует поездку на похороны Папы Римского Франциска

Президент России Владимир Путин не планирует поездку на похороны Папы Римского Франциска. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Таких планов у президента нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Также Песков отметил, что решение о том, кто будет представлять Россию на похоронах, пока не было принято.

Ранее стало известно, что похороны Франциска пройдут субботу, 26 апреля, в соборе Святого Петра. Папа Римский Франциск (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) ушел из жизни 21 апреля в 07:35 (в 08:35 по московскому времени).