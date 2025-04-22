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11:23, 22 апреля 2025Мир

Названа дата похорон Папы Франциска

Ватикан: Похороны Папы Франциска пройдут 26 апреля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Marie David / Reuters

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Об этом заявили в пресс-службе Ватикане, сообщает Repubblica.

«Похороны Папы Франциска состоятся в субботу, 26 апреля, в 10:00 (08:00 по Гринвичу) в соборе Святого Петра», — говорится в заявлении Святого престола.

Согласно обновленной версии документа «Порядок похорон римского понтифика» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis), утвержденного Папой в ноябре 2024 года, похороны будут отличаться от церемоний погребения его предшественников.

Ранее стало известно, что похороны Папы Франциска пройдут по упрощенной процедуре. Франциск пожелал быть похороненным не в крипте Собора Святого Петра, а в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

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