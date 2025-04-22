Плюс-сайз-модель перечислила страны с худшим отношением к полным туристам

Daily Mail: Плюс-сайз-модель назвала Вьетнам и Таиланд худшими для полных людей

Плюс-сайз-модель британско-мальтийского происхождения назвала страны Юго-Восточной Азии худшими с точки зрения отношения к полным туристам. Неудачные направления для путешественников с лишним весом она перечислила в интервью изданию Daily Mail.

Блогерша Эмили Джонс с сотнями тысяч подписчиков в социальных сетях рассказала, что полные люди нередко сталкиваются с проблемами в поездках. Неудобства связаны с узкими креслами в самолетах, маленькими халатами и полотенцами в некоторых отелях, а также с неловкими взглядами местных жителей.

В первую очередь в своем антирейтинге Джонс выделила Мальдивы — поскольку гидросамолеты, которые предназначены для перемещения между островами, оказались слишком компактными. Также к таким странам она причислила Таиланд и Вьетнам.

«Могу сказать, что Юго-Восточная Азия в целом не очень гостеприимна для путешественников с большим размером. Это связано тем, что в среднем размер тела у азиатов меньше, что отражается на размерах гостиничных халатов, полотенец и так далее, не говоря уже о многочисленных любопытных взглядах местных жителей», — уточнила путешественница.

Она вспомнила особенно неприятный случай в Таиланде, который произошел в спа-салоне. Девушка отметила, что когда пошла на массаж тела, специалист начала тыкать ее в руки и восклицать, что они слишком большие, а затем предложила заняться спортом.

«Я очень уверенный в себе человек, но в тот момент меня это немного задело, и поэтому я решила поделиться подробностями со своей аудиторией. Хотя я понимаю, что массажистка обратила внимание на форму моих рук скорее из любопытства, нежели из-за осуждения», — добавила Джонс.

В марте один из подписчиков плюс-сайз-блогерши Джейлин Чейни призвал полных людей платить за перевес в самолете, как платят все пассажиры за лишние килограммы багажа. В ответ американка обвинила подписчиков в «жирофобии» и назвала их бесчеловечными.