Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:16, 22 апреля 2025МирЭксклюзив

Подведены итоги первых трех месяцев президентства Трампа

Политолог Асафов: Трамп успел достичь многого за три месяца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп за первые три месяца успел достичь много как во внешней, так и во внутренней политике, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он отметил действия американского лидера по реформам госаппарата и по урегулированию украинского конфликта.

«Из того, чего он реально достиг, стоит указать масштабную перестройку госаппарата, серьезные реформы во внутренней политике, подчинение обеих палат. Что касается внешнего трека — это, безусловно, поддержка Израиля и прекращение финансирования Украины. Также стоит отметить перезагрузку американской политики на Ближнем Востоке, более детальный фокус на Китай. И, конечно, старт российско-американских и американо-украинских переговоров», — перечислил политолог.

Заслуживающими внимание Асафов счел и попытки Трампа защитить американскую экономику путем тарифных войн, с помощью которых президент пытается добиться снижения внешних издержек и экспортного давления. Политолог заметил, что, хотя давать оценку политики главы США еще рано, его подход уже начал приносить свои плоды.

«Перестройка госаппарата, защита экономики, создание пространства для договоренностей — все это стоит записать в итоги первых трех месяцев Трампа. Конечно, он часто преувеличивает свои достижения, но итоги, по большей части, действительно, оптимистичны», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп рассказал о желающих отмены пошлин лидерах стран. «Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть!» — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане

    Подполье рассказало о работе мошенников на всей территории Украины

    Выгоду от покупки и аренды квартиры в России в 2025 году сравнили

    Перечислены недостатки тонких смартфонов

    Стало известно об уничтожении командира батальона морской пехоты ВСУ

    ВСУ обвинили в оставлении тел погибших на поле боя

    Названа цена за ночь в одном из самых дорогих отелей на ПМЭФ

    Мужчина показал фотографию странной доставки в «Макдоналдс»

    Подведены итоги первых трех месяцев президентства Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости