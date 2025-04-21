Пошлины Трампа сравнили с законом джунглей

Минкоммерции КНР: Возвращение торговли к закону джунглей ударит по всему миру

Весь мир проиграет, если глобальная торговля вернется к «закону джунглей». Об этом заявило министерство коммерции Китая, комментируя пошлины президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Никто не может быть застрахован от последствий односторонних действий и протекционизма. Как только международная торговля вернется к закону джунглей, где сильный охотится на слабого, все страны окажутся жертвами», — заявили в ведомстве.

В КНР также предупредили, что страна не допустит заключения сделок в ущерб Китаю. В противном случае Пекин «твердо примет ответные меры». «У Китая есть решимость и есть возможности защищать свои интересы», — подчеркнули в Минкоммерции КНР.

Ранее Трамп рассказал о желающих отмены пошлин лидерах стран. «Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть!», — написал он.