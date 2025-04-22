Покалывание в руке оказалось симптомом редкой формы рака у 19-летней девушки

El Español: В США девушке с покалыванием в руке диагностировали саркому

В США у 19-летней девушки возникло покалывание в руке, которое оказалось симптомом редкой формы рака. Ее историю рассказало издание El Español.

«У меня была боль в тех местах, где не было никаких причин ее чувствовать. Я испытывала колющую боль в кончиках пальцев и в руке, поэтому предположила, что это синдром запястного канала. Это была постоянная боль, которая с годами только усиливалась», ─ пояснила американка.

Затем у девушки опухла рука, а на локте появилась шишка, и она стала стремительно терять вес. Через некоторое время двигательная функция руки утратилась полностью. Сначала врачи списывали все симптомы на стресс, но потом с помощью магнитно-резонансной томографии диагностировали пациентке синовиальную саркому третьей стадии. Эта форма рака хоть и поддавалась лечению, но несколько раз рецидивировала, поэтому руку девушке пришлось частично ампутировать.

Ранее врачи приняли рак у ребенка за доброкачественную опухоль. Только через год они поставили мальчику правильный диагноз.