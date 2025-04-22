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21:42, 22 апреля 2025Россия

Песков прокомментировал публикации о разговоре Путина и Уиткоффа

Песков заявил о фейках, комментируя публикацию о разговоре Путина и Уиткоффа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о деталях разговора российского лидера Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, он посоветовал ориентироваться на первоисточники. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания», — подчеркнул он.

Ранее газета Financial Times заявила, что на встрече в Петербурге Путин якобы озвучил Уиткоффу предложение остановить украинский конфликт по нынешней линии фронта. Уиткофф побывал в России 11 апреля.

Также стало известно, что Уиткофф посетит Россию в ближайшую неделю.

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