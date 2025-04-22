Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:08, 22 апреля 2025Ценности

Раскрыт предполагаемый срок возвращения Zara и Bershka в Россию

Бренды Zara и Bershka предположительно вернутся в Россию через девять месяцев
Мария Винар

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Журналисты раскрыли предполагаемый срок возвращения испанских брендов одежды и обуви Zara, Bershka и Stradivarius в Россию. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Ural Mash.

Марки испанской корпорации Inditex могут вернуться в страну примерно через девять месяцев. При этом Свердловская область станет первой, где они откроют свои магазины.

По данным источника канала, Inditex приобрела на 30 процентов больше товара, чем обычно. Уточняется, что это было сделано с учетом российского рынка, поскольку после ухода компании в 2022 году объемы закупок упали на треть.

В феврале вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин прокомментировал переговоры о возвращении в Россию зарубежных брендов одежды. По его словам, они пока неофициальные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Украина готова отказаться от территорий при одном условии. Что известно о деталях мирного плана?

    Трамп ответил на вопрос о признании Крыма

    Москвичка получила крупный штраф за поездку на электросамокате

    Российский военнослужащий потерял ноги на СВО и вернулся на службу

    Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

    Россиян предупредили об угрожающей одному туристическому региону опасности

    Россиянина осудили за обман участника СВО на 400 тысяч рублей

    У каратистки из-за одной ошибки в спортзале стали отказывать почки

    В России отреагировали на сообщения о готовности Украины уступить территории

    58-летняя Рената Литвинова снялась в прозрачной блузке без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости