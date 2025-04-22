Раскрыт предполагаемый срок возвращения Zara и Bershka в Россию

Бренды Zara и Bershka предположительно вернутся в Россию через девять месяцев

Журналисты раскрыли предполагаемый срок возвращения испанских брендов одежды и обуви Zara, Bershka и Stradivarius в Россию. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Ural Mash.

Марки испанской корпорации Inditex могут вернуться в страну примерно через девять месяцев. При этом Свердловская область станет первой, где они откроют свои магазины.

По данным источника канала, Inditex приобрела на 30 процентов больше товара, чем обычно. Уточняется, что это было сделано с учетом российского рынка, поскольку после ухода компании в 2022 году объемы закупок упали на треть.

В феврале вице-президент Союза ТЦ Павел Люлин прокомментировал переговоры о возвращении в Россию зарубежных брендов одежды. По его словам, они пока неофициальные.