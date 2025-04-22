AT: Без США на переговорах Киев выполнит условия России или потерпит поражение

Если США перестанут участвовать в переговорном процессе, то Киев либо примет условия Москвы, либо потерпит поражение на поле боя. Об этом говорится в материале обозревателя издания American Thinker (AT) Джеймса Сориано.

По его мнению, если США выйдут из переговоров, Киев окажется перед выбором. «Либо Украина принимает условия России в ходе переговоров, либо Россия навязывает их военным путем. Другого пути нет», — предрек обозреватель. Сориано также заверил, что Россия одержит победу на поле боя.

В то же время обозреватель добавил, что оценить другие последствия отказа США от участия в переговорном процессе пока сложно. По словам Сориано, трудно сказать, как такое действие Вашингтона повлияет на поддержку Украины другими странами и на санкции против России.

Ранее британское издание UnHerd заявило, что Украина обречена без поддержки США. Особенно тяжело Киеву будет без спутниковой связи и данных разведки.