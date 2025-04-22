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15:34, 22 апреля 2025Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях употребления алкоголя и фастфуда

Нутрициолог Попова: Регулярное употребление алкоголя может привести к депрессии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Употребление алкоголя и фастфуда может негативно повлиять на психическое состояние, считает нутрициолог Юлия Попова. Об ухудшающих ментальное здоровье продуктах она предупредила россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам специалистки, регулярное употребление алкоголя нарушает баланс серотонина и дофамина, что может привести к депрессии и эмоциональной нестабильности, ухудшению сна. Кроме того, сахар и рафинированные продукты, содержащие быстрые углеводы, вызывают ложное и очень короткое чувство удовольствия, что также может негативно повлиять на психику, уверена Попова.

Маргарин, фастфуд, магазинная выпечка и полуфабрикаты, большинство снеков и прочий пищевой мусор содержат трансжиры, добавила нутрициолог. «Они повышают уровень воспалений в организме, а это негативно сказывается на работе не только кишечника, но и мозга», — объяснила она.

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Кофе, добавила Попова, не так вреден, но его переизбыток повышает выброс в кровь кортизола. «Это провоцирует тревожность и бессонницу. Ухудшение глубокой фазы сна делает нас раздражительными и непродуктивными», — заключила нутрициолог.

Ранее невролог Владимир Мартынов назвал критический возраст для отказа от алкоголя. По его мнению, чтобы сохранить здоровье, человеку необходимо пересмотреть свое отношение к спиртным напиткам после 50 лет.

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