Россиянина обвинили в госизмене за финансирование украинской организации

В Челябинской области жителя обвинили в государственной измене

В Челябинской области жителя обвинили в государственной измене за финансирование украинской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Мужчину задержали в марте 2024 года. Будучи сторонником проукраинской идеологии и активным участником оппозиционных интернет-сообществ, он опубликовал в сети посты с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

После также было установлено, что с октября 2022 года по май 2023-го мужчина переводил деньги военной организации, работа которой направлена против безопасности России.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Волгограда, планировавшего захватить администрацию города.