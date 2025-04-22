Россиянина осудили за обман участника СВО на 400 тысяч рублей

В Хабаровске осудили мошенника за обман участника СВО на 400 тысяч рублей

В Хабаровске осудили мошенника за обман участника СВО на 400 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным ведомства, злоумышленник узнал от знакомых о военном, который находился в городе в краткосрочном отпуске после ранения. Предполагая, что у пострадавшего есть крупная сумма денег, он оделся в форму без знаков различия и представился сотрудником военного ведомства. Мошенник предложил продлить ему отпуск за вознаграждение. Поверив, военнослужащий снял 407 тысяч рублей и отдал ему. Когда пострадавшему не продлили отпуск, он понял, что его обманули. После этого вернулся в часть.

Следствие установило, что фигурант ранее неоднократно привлекался к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения и не имел отношения в армейской службе. Свою вину он признал и вернул похищенную сумму пострадавшему.

Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что двоих россиян арестовали за обман участника СВО на 2,5 миллиона рублей.