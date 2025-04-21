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16:25, 21 апреля 2025Силовые структуры

Двоих россиян арестовали за обман участника СВО на 2,5 миллиона рублей

В Крыму суд арестовал двоих мужчин за обман участника СВО на 2,5 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Крыму Симферопольский районный суд арестовал двоих местных жителей за обман участника спецоперации (СВО) на два с половиной миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Они проходят подозреваемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в период с конца осени 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники предложили бойцу пройти военную службу вне зоны боевых действий. За это они попросили 2,5 миллиона рублей. Мужчина согласился и отдал эту сумму, полученную ранее в качестве единовременной выплаты после заключения контракта с Минобороны России.

Ранее в Волгоградской области суд приговорил женщину к 7,5 года колонии по делу об обмане 67-летней матери бойца СВО, пропавшего без вести.

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