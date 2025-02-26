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19:40, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка получила более семи лет колонии за обман матери пропавшего бойца СВО

Под Волгоградом суд дал 7,5 года колонии женщине за обман матери бойца СВО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Волгоградской области суд приговорил женщину к 7,5 года колонии по делу об обмане 67-летней матери бойца СВО, пропавшего без вести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в июле 2024 года подсудимая узнала, что у пенсионерки пропал сын в зоне СВО, и стала писать ей сообщения о возможности вернуть бойца живым домой, однако для этого требовались деньги. Под разными предлогами женщине удалось заставить пенсионерку перевести ей около 200 тысяч рублей. Однако позже выяснилось. что мужчины нет в живых.

Женщину признали виновной по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали руководство военного производства лекарств по делу об особо крупном мошенничестве.

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