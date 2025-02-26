Россиянка получила более семи лет колонии за обман матери пропавшего бойца СВО

Под Волгоградом суд дал 7,5 года колонии женщине за обман матери бойца СВО

В Волгоградской области суд приговорил женщину к 7,5 года колонии по делу об обмане 67-летней матери бойца СВО, пропавшего без вести. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в июле 2024 года подсудимая узнала, что у пенсионерки пропал сын в зоне СВО, и стала писать ей сообщения о возможности вернуть бойца живым домой, однако для этого требовались деньги. Под разными предлогами женщине удалось заставить пенсионерку перевести ей около 200 тысяч рублей. Однако позже выяснилось. что мужчины нет в живых.

Женщину признали виновной по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали руководство военного производства лекарств по делу об особо крупном мошенничестве.