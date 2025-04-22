Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 22 апреля 2025Путешествия

Россиянка описала привычные для итальянцев вещи фразой «в России это стыдно»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Россиянка, путешествовавшая по Европе, рассказала, какие привычки итальянцев считаются постыдными для россиян. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Блогерша отметила, что сперва ей было некомфортно от некоторых вещей, которые в России принято скрывать. Например, по ее словам, итальянки могут за общим столом спокойно обсуждать менструацию и мужчинам даже это интересно.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

Кроме того, ее удивило, что пожилые женщины в Италии часто не закрашивают седину. «В Италии я очень часто вижу женщин с хорошо уложенными седыми волосами. Выглядят женщины очень уверенно», — описала она местных пенсионерок.

Также необычным фактом для россиянки стало то, что итальянские мужчины нередко живут с родителями, поскольку так экономнее. «"Я живу с родителями, мне так комфортно, и получается неплохо экономить! Хватает также и на развлечения, и на путешествия с моей девушкой". — Представьте услышать такое от тридцатилетнего мужчины в России? Для многих, мне кажется, прозвучало бы странно, да и стыдно...» — удивилась путешественница.

Вдобавок она заметила, что итальянки часто принимают себя такими, какие они есть — без бьюти процедур, подтяжки и увеличения губ. Россиянка добавила, что на юге очень много полных женщин, которых их вес не смущает и они не истязают себя диетами.

Ранее другая блогерша описала итальянцев словами «живут с мамой до 40 лет и гордятся этим». Автор отметила, что мужчины в европейской стране поздно взрослеют и предпочитают оставаться в комфорте рядом с матерями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    Врач назвал неожиданное последствие для организма из-за частого употребления вина

    Участник шоу талантов упал со сцены на оператора

    Стало известно о страхе бойцов ВСУ перед стрелковым боем

    В МИД РФ дали совет на фоне переговоров России и США

    Биолог высказался о способах и сроках борьбы с борщевиком

    Россиянка описала привычные для итальянцев вещи фразой «в России это стыдно»

    Число жертв взрыва гранаты в Воронежской области возросло

    Страны Евросоюза захотели лишить Венгрию права голоса из-за Украины

    Мединский оценил план Трампа по урегулированию украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости