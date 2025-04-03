Россиянка описала мужчин в Италии словами «живут с мамой до 40 лет и гордятся этим»

Путешественница побывала в Италии и раскрыла привычки местных мужчин, которые в России считаются неприемлемыми. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Россиянка описала итальянцев словами «живут с мамой до 40 лет и гордятся этим». Автор отметила, что мужчины в этой европейской стране поздно взрослеют и предпочитают оставаться в комфорте рядом с матерями.

«Ведь много внимания, заботы и любви, дома прибрано, вещи постираны, — объяснила блогерша. — Жена не будет так ухаживать на безвозмездной основе, как это делает любимая мама».

Еще автор обратила внимание, что итальянцы любят ухаживать за собой и следят за модой, а также не стесняются открыто выражать эмоции на публике.

Ранее другая тревел-блогерша раскрыла подводные камни браков с мексиканцами. По ее словам, недопонимания могут возникнуть при планировании меню и готовке.