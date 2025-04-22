Россиянка смогла получить 120 тысяч рублей компенсации за похороны отца не в том гробу

Петербурженка смогла получить компенсацию за похороны отца не в том гробу

Жительница Санкт-Петербурга смогла получить 120 тысяч рублей моральной компенсации за похороны отца не в том гробу. Об этом стало известно «Фонтанке».

53-летняя россиянка отметила, что последним желанием ее родителя был гроб светлого цвета. Женщина отразила эту просьбу в договоре с ритуальным агентством. В результате представители учреждения этого пункта не учли.

На звонки с требованием заменить гроб никто не реагировал — мужчину пришлось хоронить в темном. Петербурженке объяснили, что нужного цвета не было в наличии.

Женщина решила обратиться в суд. Там встали на ее сторону. Банковские счета ритуального агентства были арестованы.

Ранее сообщалось, что вдова бойца специальной военной операции вскрыла цинковый гроб и показала его изуродованное тело.