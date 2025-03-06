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11:15, 6 марта 2025Россия

Вдова бойца СВО настояла на вскрытии цинкового гроба с телом мужа и ужаснулась увиденным

Вдова бойца СВО вскрыла цинковый гроб и показала его изуродованное тело
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вдова участника специальной военной операции (СВО) вскрыла цинковый гроб с телом мужа и ужаснулась увиденным. Об этом сообщает 47News.

Россиянка усомнилась в официальной причине смерти бойца. В медицинском свидетельстве было указано, что это произошло из-за острой ишемической болезни сердца. При этом до отправки в зону боевых действий никаких проблем со здоровьем у мужчины не было. После этого вдова стала добиваться вскрытия гроба, в котором привезли солдата.

«Когда открыли, вижу — все лицо у него будто кислотой обожжено, розового цвета, нет глаз, носа, рта, два отверстия в животе, похожие на пулевые раны, нет правой кисти и правой стопы, тело изуродовано», — рассказала собеседница издания. Увиденное женщиной резко противоречит выданному ей заключению, отмечает 47News.

Женщина даже показала сделанную ею фотографию — издание опубликовало снимок, размыв по этическим соображениям.

Ранее жительница Волгодонска нашла сына в морге после звонка из зоны СВО. Ей сообщили, что бойца везут «обнулять». Женщина также указала на странности, в частности, на то, что мужчина был одет в спортивный костюм вместо военной формы.

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