Россиянка нашла сына в морге после звонка из зоны СВО. Ей сообщили, что бойца «везут обнулять»

Жительница Волгограда нашла 27-летнего сына в морге после звонка из зоны СВО

Россиянка из Волгограда нашла 27-летнего сына в морге после звонка из зоны специальной военной операции (СВО). В беседе с V1.ru она отметила, что в последнем разговоре боец сказал ей, что его «везут обнулять».

По словам Екатерины Даниловской, в морге она нашла сына Максима Чебакова, одетого не в военную форму, а в спортивный костюм. Также женщина отметила, что в последний раз солдат выходил с ней на связь в октябре. После этого он исчез. Поиски велись несколько месяцев.

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Бойца могли схватить после дачи показаний о своем командире

Чебаков попал на фронт из исправительной колонии № 25 города Фролово. В 2018-м его приговорили к 10 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за торговлю синтетическими наркотиками.

10 июня 2024 года он успешно подписал контракт для участия в СВО. В начале осени, как выяснилось, россиянин начал конфликтовать с командиром с позывным Кот. В итоге Чебаков и еще пять человек самовольно оставили расположение части. Бойцы нашли небольшую квартиру в Донецке и отсиживались там. Позднее матери удалось уговорить военного поехать назад в часть, но было поздно.

«За ними приехала военная полиция, там же оказался и мой сын. Последний раз он мне звонил 12 октября», — рассказала она. Также женщина вспомнила его последние слова.

Мама, люблю, целую, прощаюсь с тобой. Меня везут обнулять, в спортивном костюме, без оружия. Забрали жетон и военный билет, звони в прокуратуру и ФСБ, я слишком много знаю! Помоги мне! Я тебя люблю, ищи мое тело в Катериновке Максим Чебаков боец ВС РФ

Предполагается, что бойцы, оставившие расположение части, многое знали об их командире. Также возможно, что они дали показания на Кота.

Уже вскоре после произошедшего женщина сообщила о его пропаже. Несколько месяцев она разыскивала бойца, отписывая в том числе сообщения в социальных сетях, названивая в госпитали и расположение части. Нигде ей не могли дать информацию о Чебакове. Некоторые же только сообщали, что ее сын много дел «натворил», и требовали с матери большие деньги.

7 декабря я была в морге, и мы ничего не нашли. Предположительно, он в это время был там, но, так как тело осмотрено не было, нам никто ничего не показал. 8 декабря тело опознали по видеосвязи. (…) Сына достали из черного пакета в кроссовках, спортивном костюме. Погиб, как сказали, от ранений головы и брюшной полости Екатерина Даниловская мать бойца ВС РФ

Женщина готовится к похоронам сына. После этого она хочет разобраться, что с ним было в зоне СВО. В то же время в военно-следственном отделе по ЮВО заявили, что обращения матери к ним не было. Как пишет V1.ru, в военной прокуратуре пообещали проверить информацию об инциденте.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Исчезновения бойцов СВО и их поиски в моргах происходят не впервые

Недавно в Челябинской области семья настояла на вскрытии цинкового гроба бойца СВО Игоря Косимова. В нем оказался не тот человек, сообщила племянница военного. Изначально семью насторожили копия паспорта и сопроводительные справки, присланные вместе с гробом. Затем вызвала вопросы и подпись на самом цинковом ящике: «Касимов М.Г.» — фамилия была написана с ошибкой, а инициалы оказались не те.

Затем на Урале вскрыли цинковый гроб еще одного бойца СВО. Его родственников не устроила причина смерти, указанная в медицинском заключении. Впоследствии на теле военного заметили ожоги и гематомы.

В мае сестра еще одного военного Олега Смирнова настояла на проверке цинкового гроба. Россиянка усомнилась в причинах гибели родственника и захотела увидеть его тело. История произошла в Свердловской области. В военкомате семье сообщили, что он покончил с собой.

В Ростовской области также стало известно о бесследном исчезновении бойца СВО Константина Волкова. Он выходил на связь с близкими в конце весны.