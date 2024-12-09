Россиянка нашла сына в морге после звонка из зоны СВО. Ей сообщили, что бойца «везут обнулять»

Россиянка из Волгограда нашла 27-летнего сына в морге после звонка из зоны специальной военной операции (СВО). В беседе с V1.ru она отметила, что в последнем разговоре боец сказал ей, что его «везут обнулять».
По словам Екатерины Даниловской, в морге она нашла сына Максима Чебакова, одетого не в военную форму, а в спортивный костюм. Также женщина отметила, что в последний раз солдат выходил с ней на связь в октябре. После этого он исчез. Поиски велись несколько месяцев.
Бойца могли схватить после дачи показаний о своем командире
Чебаков попал на фронт из исправительной колонии № 25 города Фролово. В 2018-м его приговорили к 10 годам и 3 месяцам колонии строгого режима за торговлю синтетическими наркотиками.
10 июня 2024 года он успешно подписал контракт для участия в СВО. В начале осени, как выяснилось, россиянин начал конфликтовать с командиром с позывным Кот. В итоге Чебаков и еще пять человек самовольно оставили расположение части. Бойцы нашли небольшую квартиру в Донецке и отсиживались там. Позднее матери удалось уговорить военного поехать назад в часть, но было поздно.
«За ними приехала военная полиция, там же оказался и мой сын. Последний раз он мне звонил 12 октября», — рассказала она. Также женщина вспомнила его последние слова.
Мама, люблю, целую, прощаюсь с тобой. Меня везут обнулять, в спортивном костюме, без оружия. Забрали жетон и военный билет, звони в прокуратуру и ФСБ, я слишком много знаю! Помоги мне! Я тебя люблю, ищи мое тело в Катериновке
Предполагается, что бойцы, оставившие расположение части, многое знали об их командире. Также возможно, что они дали показания на Кота.
Уже вскоре после произошедшего женщина сообщила о его пропаже. Несколько месяцев она разыскивала бойца, отписывая в том числе сообщения в социальных сетях, названивая в госпитали и расположение части. Нигде ей не могли дать информацию о Чебакове. Некоторые же только сообщали, что ее сын много дел «натворил», и требовали с матери большие деньги.
7 декабря я была в морге, и мы ничего не нашли. Предположительно, он в это время был там, но, так как тело осмотрено не было, нам никто ничего не показал. 8 декабря тело опознали по видеосвязи. (…) Сына достали из черного пакета в кроссовках, спортивном костюме. Погиб, как сказали, от ранений головы и брюшной полости
Женщина готовится к похоронам сына. После этого она хочет разобраться, что с ним было в зоне СВО. В то же время в военно-следственном отделе по ЮВО заявили, что обращения матери к ним не было. Как пишет V1.ru, в военной прокуратуре пообещали проверить информацию об инциденте.
Исчезновения бойцов СВО и их поиски в моргах происходят не впервые
Недавно в Челябинской области семья настояла на вскрытии цинкового гроба бойца СВО Игоря Косимова. В нем оказался не тот человек, сообщила племянница военного. Изначально семью насторожили копия паспорта и сопроводительные справки, присланные вместе с гробом. Затем вызвала вопросы и подпись на самом цинковом ящике: «Касимов М.Г.» — фамилия была написана с ошибкой, а инициалы оказались не те.
Затем на Урале вскрыли цинковый гроб еще одного бойца СВО. Его родственников не устроила причина смерти, указанная в медицинском заключении. Впоследствии на теле военного заметили ожоги и гематомы.
В мае сестра еще одного военного Олега Смирнова настояла на проверке цинкового гроба. Россиянка усомнилась в причинах гибели родственника и захотела увидеть его тело. История произошла в Свердловской области. В военкомате семье сообщили, что он покончил с собой.
В Ростовской области также стало известно о бесследном исчезновении бойца СВО Константина Волкова. Он выходил на связь с близкими в конце весны.