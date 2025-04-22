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20:01, 22 апреля 2025Путешествия

Российская стюардесса назвала лучший для родов ребенка рейс

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала лучший для родов ребенка рейс. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, если ребенок родился во время полета, он может получить гражданство страны, которой принадлежит самолет, либо того государства, над которым он пролетал, либо страны, куда лайнер изначально направлялся. «Поэтому постарайтесь это сделать на рейсе ДубайЛос-Анджелес», — пошутила бортпроводница.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.

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