Российская стюардесса развеяла миф об отношениях бортпроводниц с пилотами

Работающая в Emirates стюардесса из России развеяла миф об отношениях бортпроводниц с пилотами. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, автор видео отметила, что служебные романы возникают в любой сфере деятельности, но почему-то все романтизируют их именно в авиации. Однако, заверила она, 99 процентов стюардесс не хотят заводить романы с пилотами. Причины она объяснять не стала.

Но ранее бывшая российская стюардесса высказалась об отношениях членов экипажа с пилотами, назвав их «зашкваром». По словам экс-бортпроводницы, пилоты чаще всего жадные, скучные и высокомерные люди.