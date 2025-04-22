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12:51, 22 апреля 2025Силовые структуры

Российских полицейских задержали за взятки от мигрантов

В Петербурге полиция задержала правоохранителей за взятки от мигрантов
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге оперативники задержали полицейских, покрывавших мигрантов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по городу и региону.

Они проходят подозреваемыми по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Предварительно установлено, что с июня 2024 по февраль 2025 года задержанные получили деньги от иностранцев за бездействие и непринятие мер по пресечению правонарушений. Из-за взятки силовики не стали доставлять последних в территориальные отделы полиции.

Ранее сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему на одном из космических заводов в Челябинской области.

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