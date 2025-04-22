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17:17, 22 апреля 2025Моя страна

Самка леопарда на фоне цветов попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Самка леопарда попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда»
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Самка леопарда попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимки опубликованы в Telegram-канале природоохранной организации.

На кадрах дикая кошка по кличке Граница стоит на фоне распустившегося рододендрона и осматривает территорию.

Авторы публикации отметили, что весенние цветы нисколько не интересуют хищника в отличие от копытных, которые скоро съедят рододендрон. Леопард же чаще всего охотится на пятнистых оленей и косуль, но не брезгует и мелкими грызунами.

«Не скупитесь на проявление чувств. Ведь даже природа дарит цветы своим обитателям!» — добавили в пресс-службе заповедника.

Ранее другая самка дальневосточного леопарда показала урок гимнастики. Она продемонстрировала на камеру растяжку и прогибы корпуса.

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