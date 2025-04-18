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16:05, 18 апреля 2025Моя страна

Самка леопарда неожиданно «записала урок» с упражнениями из гимнастики

Самка леопарда показала, как выполнять элементы гимнастики, и попала на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Самка дальневосточного леопарда неожиданно записала на видео урок, где показала, как правильно выполнять гимнастические упражнения. Запись с ней показала дирекция заповедников «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

На видео показана пятнистая кошка 190F, отдыхающая на сопке. Пятнистый тренер вытягивает переднюю правую лапу и зевает, затем встает и полноценно выгибается. После этого леопард показывает неторопливую растяжку на обе передние лапы, плавно переходя к вытягиванию задних мысков. В конце самка поднялась и посмотрела в объектив камеры.

«На этом видео — настоящая фитнес-гуру тайги», — подписали пост специалисты.

Также они пояснили, что самка леопарда 190F растит новое потомство. «Пока ее котенок играет рядом, мама заботится о здоровье и силе, ведь от этого зависит и ее безопасность, и благосостояние малыша», — сообщили в заповеднике.

Ранее стало известно о самке дальневосточного леопарда, незаметно перешедшей из России в Китай и ставшей многодетной мамой. Своих троих мини-копий она впервые показала на видео.

Помимо этого, россиянам показали увеличившегося в размерах и удачно попавшего в кадр дальневосточного леопарда Leo 64M, более известного как Байкал.

Недавно еще один леопард спокойно прошел по опавшим листьям и попал в фотоловушку одного из заповедников Приморья. Увидев снимки, специалисты в шутку заявили, что от «пятнистой красоты» запотела даже камера.

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