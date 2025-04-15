Байкал увеличился в размерах и удачно попал в кадр

«Земля леопарда» показала новые снимки Leo 64M, более известного как Байкал

Россиянам показали увеличившегося в размерах и удачно попавшего в кадр дальневосточного леопарда Leo 64M, более известного как Байкал. Новые снимки с хищником публикует дирекция «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

На фотографиях виден Байкал, изящно стоящий около огромного дерева. На нескольких снимках он также запечатлен отдыхающим на сопке или спокойно проходящим мимо камеры.

«Из юного котека он вырос в сильного леопарда. Его частые появления на снимках и комплекция говорят об отличной форме!» — заявили специалисты. Там также добавили, что сейчас зверю около 10 лет и он один из старожилов национального парка.

В заповеднике пояснили, что хранителем этого «пятнистого красавца» с 2019 года является профессор МГУ и создатель телевизионной программы «В мире животных» Николай Дроздов. Насколько известно, в мае 2024 года биолог ездил на Дальний Восток, чтобы проверить состояние хищника.

«У него такие же бездонные глаза… как наше заповедное озеро. Я сравнил его с нашим Байкалом, ведь он отличается в заповеднике от всех своих собратьев», — пояснил тогда биолог, говоря о неожиданном выборе имени для животного.

Ранее еще один леопард спокойно прошел по опавшим листьям и попал в фотоловушку одного из заповедников Приморья. Увидев снимки, специалисты в шутку заявили, что от «пятнистой красоты» запотела даже камера.