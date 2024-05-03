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15:50, 3 мая 2024Моя страна

Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

Николай Дроздов посетит Дальний Восток для встречи с леопардом Байкалом

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Биолог, профессор МГУ и создатель телевизионной программы «В мире животных» Николай Дроздов поедет на Дальний Восток. Об этом он сообщил в беседе с Prozvezd.

В настоящее время Дроздов готовится к поездке в национальный парк «Земля леопарда», так как там живет его «крестник»-леопард. Уже как несколько лет биолог является хранителем хищника. У него также есть сертификат и оттиск лапы зверя.

Дроздов утверждает, что в ученой среде есть такая практика, когда специалистам предлагают взять в «крестники» редкое животное и затем наблюдать за его жизнью и изменениями. «Я, конечно, согласился, но переименовал этого красавца!» — отметил он.

У леопарда изначально была кличка LEO64, но биолог назвал его Байкалом. «У него такие же бездонные глаза… как наше заповедное озеро. Я сравнил его с нашим дивным озером, ведь он отличается в заповеднике от всех своих собратьев», — указал ученый.

Ранее в Приморье запечатлели «свидание» редких дальневосточных леопардов. На видео попали самец Leo 285M и самка Leo 142F. Камера сняла их новое «свидание» в тоннеле под автотрассой на границе национального парка «Земля леопарда».

Незадолго до этого также дальневосточный леопард Leo 231M попал в объектив камеры. Пятнистый кот удивил специалистов своими акробатическими способностями — он перепрыгивал через упавшие деревья и катался по земле.

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      Варвара Кошечкина
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