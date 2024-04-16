Леопарда-трюкача заметили в российском регионе

Леопард-трюкач попал в объектив фотоловушки

Дальневосточный леопард Leo 231M попал в объектив фотоловушки. Кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда».

Впервые самца заметили в 2021 году, когда он грациозно прошел мимо фотоловушек, пытаясь не привлекать к себе внимания. «Но уже в последующие годы фиксации пятнистый кот удивил специалистов нацпарка своими акробатическими способностями: перепрыгивал через упавшие деревья, катался по земле», — рассказали в нацпарке.

По словам специалистов, такое поведение характерно для леопардов, но они редко демонстрируют умения на камеру. «Помимо "трюков" Leo 231M виртуозно позирует в самых красивых местах своей территории», — сообщили в нацпарке.

Отмечается, что на некоторых фотографиях заметно, что леопард промок во время водных процедур. Вероятно, он часто проводит время у водоема.