Самка леопарда из России поселилась в Китае и похвасталась тремя мини-копиями

Семья российских леопардов поселилась в Китае и завела пятнистых детенышей

Самка леопарда незаметно перешла из России в Китай, освоилась и стала многодетной мамой. Своих троих мини-копий она впервые показала на видео, его публикует дирекция заповедников «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

Запись была сделана еще зимой 2024 года в Северо-восточном национальном парке тигра и леопарда Китая. На кадрах запечатлен момент, как взрослая дикая кошка идет по заснеженному лесу с тремя детенышами, абсолютно похожими на нее. В шутку специалисты заявили, что это многодетная мать и ее мини-копии.

По узору пятен стало понятно, что это самка Leo 95F.

«Ранее леопардовая семья проживала в России (…), но диким животным неведомы госграницы, так что с ростом численности кошки расселяются не только в России, но и постепенно — в соседнем КНР», — пояснили в заповеднике. В заключение там напомнили, что некогда Россия и Китай создали «Землю больших кошек», объединив множество заповедных земель, для более тесного взаимодействия на благо природы.

Россиянам также показали увеличившегося в размерах и удачно попавшего в кадр дальневосточного леопарда Leo 64M, более известного как Байкал. Помимо этого, еще один леопард спокойно прошел по опавшим листьям и попал в фотоловушку одного из заповедников Приморья.