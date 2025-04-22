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17:24, 22 апреля 2025Бывший СССР

СБУ заподозрила российских священников в захвате церквей

СБУ заочно сообщила о подозрении в отношении 14 членов Священного синода РПЦ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении в захвате церквей 14 российским высокопоставленным священникам. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что все подозреваемые являются членами Священного синода Русской православной церкви (РПЦ). В их числе — митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, архиепископ Петропавловский и Камчатский Федор, архиепископ Анадырский и Чукотский Ипатий, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий и другие священнослужители.

По данным украинской спецслужбы, они якобы «способствовали захвату религиозных общин» на Украине. В частности, утверждается, что для этого клирики приняли решение синода о присоединении Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий к РПЦ.

Ранее стало известно, что православные украинцы попросили о защите ООН. Обращение в организацию записали прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из села Верхние Становцы Черновицкой области.

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