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11:56, 22 апреля 2025Силовые структуры

Следствие по делу главы мемориала Минобороны продлили

Следствие по делу главы мемориала Минобороны Филиппова продлили до мая
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Срок предварительного следствия по делу, возбужденному против руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова и бенефициарного владельца ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олега Суворова о получении взятки в особо крупном размере, продлили до мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок следствия продлен до 10 мая.

Филиппову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой ему грозит срок от 8 до 15 лет. Глава мемориала Минобороны не признал вину в инкриминируемом преступлении. Суворов обвиняется по части 5 статьи 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Другие подробности дела не раскрываются.

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