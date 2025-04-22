Следствие по делу главы мемориала Минобороны продлили

Следствие по делу главы мемориала Минобороны Филиппова продлили до мая

Срок предварительного следствия по делу, возбужденному против руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России Вячеслава Филиппова и бенефициарного владельца ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС» Олега Суворова о получении взятки в особо крупном размере, продлили до мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок следствия продлен до 10 мая.

Филиппову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере», по которой ему грозит срок от 8 до 15 лет. Глава мемориала Минобороны не признал вину в инкриминируемом преступлении. Суворов обвиняется по части 5 статьи 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Другие подробности дела не раскрываются.