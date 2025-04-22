Сотни белых журавлей украсят российский город к Дню Победы

Центр Калуги к Дню Победы украсят фигурами 555 белых журавлей

Сотни белых журавлей украсят центр Калуги к Дню Победы. Об этом сообщила управа российского города.

555 фигур птиц появятся на бульваре Кирова. Их специально изготовили на местном заводе к празднику.

Как пишет источник, во многих культурах журавль воплощает образ души, гармонии и мира. «Сегодня он стал еще и символом памяти о героях, отдавших свои жизни за Родину», — добавили в городской управе.

Ранее сообщалось, что к 80-летию Великой Победы в селе Раздольном Приморского края высадят около 50 тысяч кедров. Представители местных школ и детских садов, студенты и волонтеры планируют сделать из деревьев слово «Победа».