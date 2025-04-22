Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:29, 22 апреля 2025Моя страна

Сотни белых журавлей украсят российский город к Дню Победы

Центр Калуги к Дню Победы украсят фигурами 555 белых журавлей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотни белых журавлей украсят центр Калуги к Дню Победы. Об этом сообщила управа российского города.

555 фигур птиц появятся на бульваре Кирова. Их специально изготовили на местном заводе к празднику.

Как пишет источник, во многих культурах журавль воплощает образ души, гармонии и мира. «Сегодня он стал еще и символом памяти о героях, отдавших свои жизни за Родину», — добавили в городской управе.

Ранее сообщалось, что к 80-летию Великой Победы в селе Раздольном Приморского края высадят около 50 тысяч кедров. Представители местных школ и детских садов, студенты и волонтеры планируют сделать из деревьев слово «Победа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел во Владимирской области. Там расположен огромный арсенал ракет и боеприпасов

    Иностранцы застряли на горе в России на высоте более 5 тысяч метров

    В Дамаске конфисковали имущество экс-посла Сирии в России

    Минобороны раскрыло подробности ЧП во Владимирской области

    Вышел ремастер игры The Elder Scrolls IV: Oblivion

    Банк России поднял официальные курсы доллара и евро

    Путин заявил об ожидании визита одного зарубежного лидера 9 мая

    Диетолог опровергла миф о вреде картофеля

    Мать Овечкина ответила недоброжелателям сына

    Минобороны раскрыло последствия взрыва боеприпасов в воинской части

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости