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10:01, 9 апреля 2025Моя страна

В российском регионе появится высаженное из деревьев слово «Победа»

В Приморском крае из деревьев к 9 Мая высадят кедрами слово «Победа»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: A. Jagel / Globallookpress.com

В селе Раздольном в Приморском крае в рамках акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию Великой Победы, кедрами высадят слово «Победа». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего представители местных школ, детских садов, студенты, волонтеры и различные организации Приморского края высадят около 50 тысяч деревьев на площади 15 гектаров. Мероприятие пройдет 25 апреля.

Присоединиться к акции сможет любой желающий. Для этого нужно выбрать регион на интерактивной карте и зарегистрироваться на подходящей локации. С собой приносить ничего не нужно, весь необходимый материал выдадут на месте.

Ранее стало известно, что 9 мая в Сиднее пройдет автопробег под российскими флагами в честь Дня Победы. Об этом заявил российский активист и организатор мероприятия Семен Бойков.

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