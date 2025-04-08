В Сиднее 9 мая пройдет автопробег в честь Дня Победы

9 мая в Сиднее пройдет автопробег под российскими флагами в честь Дня Победы. Об этом заявил российский активист и организатор мероприятия Семен Бойков, известный как «австралийский казак», сообщает РИА Новости.

«У здания российского генерального консульства в Сиднее 9 мая будет сбор патриотов, добровольцев, а также автомашин и грузовиков с огромными рекламными щитами на них», — сказал он.

По словам Бойкова, колонна проедет по городу, прославляя День Победы. Он отметил, что в автопробеге примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили. На машинах разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику, а также официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо захотел поблагодарить Россию за вклад СССР в победу над нацизмом. Он отметил, что сделает это лично в ходе своего визита в Москву 9 мая.