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14:15, 22 апреля 2025Экономика

Спрогнозированы планы США в отношении иены

Reuters: США не смогут добиться от Японии повышения курса иены
Кирилл Луцюк

Фото: Issei Kato / File Photo / Reuters

Главной темой предстоящей встречи министра финансов США Скотта Бессента и его японского коллеги Кацунобу Като станет курс иены. Об этом сообщило агентство Reuters.

Аналитики предполагают, что Вашингтон попытается надавить на Токио и вынудить его поднять курс иены. Однако власти Японии, скорее всего, выступят против любых просьб о повышении котировок своей валюты. Иными словами, встреча Като и Бессента не оправдает ожиданий участников рынка. Впрочем, многое будет зависеть от конкретных требований Белого дома, тем более, что, по словам японских политиков, они еще не получили никаких запросов от США по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп ранее не раз критиковал Японию за намеренное поддержание слабой иены. В настоящее время она уже подорожала до семимесячного максимума по отношению к доллару.

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Сама же Япония мало что может сделать, чтобы повлиять на обменные курсы. Широкомасштабное падение доллара уже обеспечило подорожание иены, и японские чиновники опасаются предпринимать шаги по ее дальнейшему укреплению, так как не хотят навредить собственным экспортерам в период тарифного напряжения.

Банк Японии также не настроен торопиться с повышением ставок, поскольку тарифы США угрожают подорвать хрупкое экономическое восстановление азиатской страны. Более того, повышение ставок в ответ на требования США может подорвать независимость японского регулятора и поставить под угрозу то доверие, которым он пользуется.

В свою очередь, новый посол США в Японии Джордж Гласс, как пишет портал Kyodo, заявил, что «весьма оптимистичен» в отношении продолжающихся переговоров по тарифам между Вашингтоном и Токио. Он уверен, что две страны переживают «золотой век как в экономическом, так и в дружеском плане».

Ранее сообщалось, что американские пошлины на автомобили из Японии обойдутся ее экономике в 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов).

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