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17:02, 2 апреля 2025Экономика

Потери Японии от американских пошлин на автомобили оценили

SMBC Nikko Securities: Япония потеряет 1,75 трлн иен из-за пошлин США на машины
Вячеслав Агапов

Фото: Issei Kato / Reuters

Пошлины США на импортные автомобили обойдутся экономике Японии в 1,75 триллиона иен (11,74 миллиарда долларов). Потери в результате ужесточения торговли подсчитала крупная компания по ценным бумагам SMBC Nikko Securities Inc, сообщает РИА Новости.

Эксперты отталкивались в своей оценке как от влияния тарифов на автопром страны, так и на связанные с ним сферы.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что пошлины в 25 процентов на машины, произведенные за пределами страны, вступят в силу 2 апреля. Сейчас тарифы для Японии составляют 2,5 процента. Годом ранее поставки транспорта в США составили 6,026 триллиона иен (40 миллиардов долларов), почти треть (28,3 процента) японского экспорта в США.

Китай, Южная Корея и Япония решили договориться о совместной борьбе за свободную торговлю и против односторонней политики США. Руководители профильных ведомств азиатских стран решили ускорить переговоры по трехстороннему соглашению о свободной торговле, усилить сотрудничество в цепочках поставок, а также углубить кооперацию в цифровой экономике.

Банк Японии из-за возможного влияние тарифной политики Трампа и ответных действий других стран затруднился с прогнозированием инфляции. Актуальный прогноз темпов роста цен глава регулятора Кадзуо Уэда пока озвучить не смог, пообещав пересмотреть планируемые уровни «как только ситуация немного прояснится в начале апреля».

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