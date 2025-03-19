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15:08, 19 марта 2025Экономика

В Японии из-за пошлин Трампа не смогли спрогнозировать инфляцию

Глава ЦБ Японии из-за действий США не смог оценить близость к цели по инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Issei Kato / Reuters

Факторы, связанные с тарифной политикой администрации президента США Дональда Трампа и ответными действиями других стран являются причиной более осторожной позиции Банка Японии, хотя внутри страны динамика зарплат и цен находится в пределах прогнозов регулятора. Соответствующие комментарии его главы, Кадзуо Уэда, по словам которого в нынешней ситуации «сложно делать выводы о том, насколько мы близки к цели по инфляции», приводит MarketWatch.

Актуальный прогноз темпов роста цен Уэда пока озвучить не смог, пообещав пересмотреть планируемые уровни «как только ситуация немного прояснится в начале апреля».

Ранее Трамп заявил о введении со 2 апреля зеркальных таможенных пошлин, равных взимаемым при импорте американских товаров другими странами. До этого, 12 марта, вступили в силу тарифы в 25 процентов для импорта стали и алюминия со всего мира, на которые европейцы уже ответили в том числе 50-процентными пошлинами на виски, названных президентом США злобными.

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Трамп уточнил, что не планирует делать исключений по введенным тарифам, а ЕС пригрозил тарифом в размере 200 процентов на весь поставляемый в США алкоголь.

Целью масштабного введения импортных пошлин в его администрации считают восстановление производственной базы в США.

Что касается Японии, то рост ее ВВП в годовом исчислении на фоне невысоких уровней расходов домохозяйств, составляющих более половины экономики страны, достиг в октябре-декабре 2,2 процента, что гораздо меньше прогнозировавшихся специалистами 2,8 процента. На фоне этого крупнейшее в стране объединение профсоюзов сообщило, что в текущем году зарплаты в крупных компаниях в среднем будут увеличены на максимальные с 1991 года 5,46 процента.

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