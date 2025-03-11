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09:57, 11 марта 2025Экономика

Невысокие расходы граждан замедлили рост одной из крупнейших в мире экономик

Рост экономики Японии оказался ниже прогнозов на фоне замедления трат граждан
Дмитрий Воронин

Фото: Hiro Komae / AP

Рост экономики Японии в годовом исчислении составил в октябре-декабре 2,2 процента, что гораздо меньше прогнозировавшихся специалистами 2,8 процента. Об этом сообщает проанализировавший статистику CNBC.

И, хотя ВВП вырос значительнее, чем в предыдущем квартале, когда он прибавил 1,2 процента, рост показателя оказался гораздо ниже прогноза на фоне невысоких уровней расходов японских домохозяйств, составляющих более половины экономики страны, говорится в материале.

Отмечается, что частное потребление в этой одной из крупнейших экономик мира осталось на прежнем уровне по сравнению с ростом на 0,7 процента в предыдущем квартале. В январе оно продолжило замедляться — по данным Reuters, расходы граждан выросли на 0,8 процента, в то время как аналитики ожидали роста на 3,6 процента. В месячном выражении расходы и вовсе опустились на 4,5 процента при прогнозе снижения на 1,9 процента.

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По словам главы отдела экономики Японии и пограничных рынков в Moody’s Analytics Стефана Ангрика, инфляция и вялый рост заработной платы еще больше отодвинут рост реальной заработной платы, а вместе с ней и улучшение внутреннего потребления.

Монетарные власти годами боролись с низкой инфляцией в Японии, но после того, как индекс потребительских цен в стране устойчиво поднялся выше двух процентов, прошлой весной решено было впервые за долгое время отказаться от отрицательного значения ключевой ставки. На фоне этого в стране для поддержания падающего до значений 1980-х курса иены понадобились рекордные интервенции.

Также в Японии на фоне резкого подорожания риса впервые в истории решили выставить на аукционы государственные запасы этого базового для питания жителей продукта. Предполагалось, что одно только это объявление приведет к снижению цен, но этого пока не произошло.

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