В Японии рассказали о расходах на спасение курса иены

Bloomberg: в июле Япония потратила на поддержание курса иены $36,6 млрд

Власти Японии с 27 июня по 29 июля потратили на валютные интервенции для поддержания курса нацвалюты 5,5 триллиона иен (36,6 миллиарда долларов), со ссылкой на озвученные Минфином страны данные пишет Bloomberg.

Отмечается, что расходы правительства в этом месяце, направленные на спасение иены от действий спекулянтов, последовали за аналогичными шагами, предпринятыми весной. В мае соответствующие расходы превысили 62 миллиарда долларов.

Указанные действия вкупе с ожиданиями того, что огромная разница в процентных ставках между Японией и США начнет сокращаться, так или иначе повлияли на ситуацию с курсом, который месяц назад доходил до 161 иены за доллар (максимума с 80-х годов прошлого века), а сейчас опустился ниже отметки в 152,5 иены.

Динамику курса японской валюты объясняют в первую очередь противоположными монетарными курсами Банка Японии, до последнего времени удерживавшего ставки в отрицательном диапазоне, и американской ФРС, которая на протяжении последних лет ставку поднимала.

В марте ставка японского ЦБ наконец выросла до 0-0,1 процента годовых, но курсу иены это не помогло и властям пришлось поддерживать его при помощи интервенций. В среду Банк Японии во второй раз за полгода повысил ставку — показатель достиг 0,25 процента.