США решили ввести пошлины на некоторые товары в размере 3521 процента

Bloomberg: В США пошлины на импортные солнечные панели вырастут до 3521 %

В США пошлина на импортные солнечные панели составит 3521 процент. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Речь идет о поставках этой продукции из четырех государств Юго-Восточной Азии: Камбоджи, Вьетнама, Малайзии и Таиланда. Как показало расследование, инициированное еще во времена президентства Джо Байдена, производители в этих странах получали несправедливую выгоду от государственных субсидий и продавали свою продукцию в США по ценам ниже себестоимости.

Предполагается, что хотя от таких мер и выиграют американские производители солнечных батарей, большой урон понесут производители возобновляемой энергии, которые долгое время полагались на недорогие иностранные поставки.

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Отмечается, что в 2024 году США завезли из названных четырех стран солнечного оборудования почти на 13 миллиардов долларов. Это около 77 процентов от общего импорта данной продукции.

После появления информации о новых пошлинах акции китайских солнечных электростанций снизились: Trina упала на 1,6 процента, Jinko — на 0,9 процента, а JA Solar — на 0,1 процента. Это решение Вашингтона было ожидаемым, а компании переводили часть производственных мощностей в страны, не облагаемые пошлинами, такие как Индонезия и Лаос.

В январе 2025 года США ввели санкции против 37 компаний Китая. В числе попавших под рестрикции оказалось предприятие по производству солнечных батарей Solar Technology. Поводом для принятия таких мер стала информация об использовании там принудительного труда и создании плохих условий для уйгурского населения в Синьцзяне.