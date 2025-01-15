США запретили китайским компаниям поставлять товары из-за возможного принудительного труда

Bloomberg: Администрация Байдена ввела санкции против 37 компаний Китая

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против 37 компаний Китая. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности сообщает Bloomberg.

Американские власти запретили компаниям из горнодобывающей и текстильной отраслей, а также производителям солнечных батарей поставлять товары в США из-за возможного принудительного труда и плохих условий для уйгурского населения в Синьцзяне. В число предприятий, попавших под ограничения, попали горнодобывающий гигант Zijin Mining Group, компания по производству солнечных батарей Solar Technology, производитель текстиля Huafu Fashion и 25 его дочерних компаний.

Эти меры стали крупнейшим расширением списка компаний, подпадающих под действие Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров, с момента принятия закона в 2021 году. Они доводят общее число компаний под санкциями до 144.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзяньжун назвал закон вмешательством во внутренние дела страны и пообещал, что Пекин «примет решительные меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

Ранее Китай ввел санкции против семи предприятий военно-промышленного комплекса США из-за продажи оружия Тайваню. По мнению китайской стороны, действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и являются серьезным вмешательством во внутренние дела КНР. Позднее советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что новый глава государства планирует ускорить поставки оружия и военной техники острову.