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12:06, 15 января 2025Экономика

США запретили китайским компаниям поставлять товары из-за возможного принудительного труда

Bloomberg: Администрация Байдена ввела санкции против 37 компаний Китая
Вячеслав Агапов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против 37 компаний Китая. Об этом со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности сообщает Bloomberg.

Американские власти запретили компаниям из горнодобывающей и текстильной отраслей, а также производителям солнечных батарей поставлять товары в США из-за возможного принудительного труда и плохих условий для уйгурского населения в Синьцзяне. В число предприятий, попавших под ограничения, попали горнодобывающий гигант Zijin Mining Group, компания по производству солнечных батарей Solar Technology, производитель текстиля Huafu Fashion и 25 его дочерних компаний.

Эти меры стали крупнейшим расширением списка компаний, подпадающих под действие Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров, с момента принятия закона в 2021 году. Они доводят общее число компаний под санкциями до 144.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзяньжун назвал закон вмешательством во внутренние дела страны и пообещал, что Пекин «примет решительные меры для надежной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

Ранее Китай ввел санкции против семи предприятий военно-промышленного комплекса США из-за продажи оружия Тайваню. По мнению китайской стороны, действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и являются серьезным вмешательством во внутренние дела КНР. Позднее советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что новый глава государства планирует ускорить поставки оружия и военной техники острову.

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