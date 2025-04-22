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01:02, 22 апреля 2025Мир

Стало известно об обиде украинцев на Папу Франциска из-за его позиции по конфликту

Reuters: Украинцы обижены на Папу Франциска, не поддержавшего их в конфликте
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Max Rossi / Reuters

Украинские католики сохранили обиду на покойного Папу Римского Франциска из-за его позиции по конфликту. Они считают, что понтифик не встал на сторону Киева и не поддержал противостояние с Москвой, передает Reuters.

В 2024 году Папа Франциск призвал Украину набраться «мужества поднять белый флаг» и запросить мира, чтобы положить конец боевым действиям. Такое мнение сильно разнилось с официальной позицией украинских властей и западных союзников.

«К сожалению, с его стороны были некоторые субъективные суждения. Я надеюсь, что следующий Папа будет мудрее, просвещеннее и лучше», — заявил прихожанин церкви во Львове, экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Бень.

Ранее священник католической церкви Сергей Тимашов заявил, что смерть Папы Римского Франциска в Пасху имеет особое значение. Он назвал это напоминанием о том, что окончание земной жизни является переходом в вечность.

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