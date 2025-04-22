Священник высказался о христианском значении смерти Папы Римского в Пасху

Священник Тимашов: Смерть Папы Римского Франциска в Пасху имеет особое значение

Священник католической церкви Сергей Тимашов заявил, что смерть Папы Римского Франциска в Пасху имеет особое значение. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

«Пасха — это победа Христа над смертью. Скажем так, что смерть в Пасху — это особое напоминание, что прекращение земной жизни в нашей христианской вере — это переход в вечность», — отметил Тимашов. Священник также напомнил, что папа Иоанн Павел II тоже скончался во время пасхальной недели.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля состояние понтифика резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра, и их оповестили о «необходимости быть наготове». Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник. Понтифику было 88 лет. По данным Reuters, Папа Римский продолжал работать до самого конца, несмотря на то, что врачи настаивали о необходимости двухмесячного отдыха для него.