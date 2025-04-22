Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры

Сын Эрдогана Билал поддержал возвращение России на Олимпийские игры

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал поддержал возвращение России на Олимпийские игры. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован», — сказал Билал Эрдоган.

Сын президента Турции отметил, что отстранение спортсменов от соревнований по политическим причинам нелогично, так как они не имеют никакого отношения к политике. Он подчеркнул, что двойные стандарты вредят в первую очередь спорту.

Ранее капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш заявил, что пока продолжается военный конфликт, Россию не должны допускать до Олимпийских игр. Он добавил, что ждет официального объявления о недопуске россиян.