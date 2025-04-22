Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:51, 22 апреля 2025Мир

Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры

Сын Эрдогана Билал поддержал возвращение России на Олимпийские игры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал поддержал возвращение России на Олимпийские игры. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я считаю, что российские спортсмены должны быть на всех спортивных соревнованиях — с флагом, с честной борьбой. Спорт не должен быть политизирован», — сказал Билал Эрдоган.

Сын президента Турции отметил, что отстранение спортсменов от соревнований по политическим причинам нелогично, так как они не имеют никакого отношения к политике. Он подчеркнул, что двойные стандарты вредят в первую очередь спорту.

Ранее капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш заявил, что пока продолжается военный конфликт, Россию не должны допускать до Олимпийских игр. Он добавил, что ждет официального объявления о недопуске россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине задумались об усилении мобилизации из-за катастрофических потерь в ВСУ

    Женщина обнаружила шампунь в ванной лысого партнера и обвинила его в измене

    Учительница изнасиловала мальчика в другой стране и избежала экстрадиции из-за депрессии

    В США назвали основных кандидатов на пост папы римского

    Раскрыли неожиданный фактор воздействия на мозг

    Сын Эрдогана поддержал возвращение России на Олимпийские игры

    Боец ВСУ показал неприличный жест российскому дрону и поплатился

    Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина с президентом Бразилии

    Гарвардский университет подал в суд на Трампа

    Стало известно об уничтожении британского наемника и 20 офицеров ВСУ при ударе по бункеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости