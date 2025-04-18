Игравший за московские клубы хоккеист сборной Латвии выступил против допуска России до ОИ

Игравший за «Спартак» хоккеист Даугавиньш выступил против допуска России до ОИ

Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш выступил против участия российской национальной команды в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает The New voice of Ukraine

«Пока продолжается военный конфликт, надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр», — заявил нападающий. Он добавил, что ждет официального объявления о недопуске россиян.

Ранее в Международной федерации хоккея (IIHF) назвали срок принятия решения по участию сборной России в Олимпийских играх-2026. Там отметили, что это случится в апреле.

Даугавиньш с 2014 по 2021 год играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он выступал за подмосковный «Витязь», нижегородское «Торпедо», а также московские «Спартак» и «Динамо».