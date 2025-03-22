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11:47, 22 марта 2025Спорт

Назван срок принятия решения по участию сборной России по хоккею в Олимпиаде

IIHF: Вопрос по участию сборной России по хоккею в Олимпиаде решится в апреле
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Международной федерации хоккея (IIHF) назвали срок принятия решения по участию сборной России в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

В IIHF заявили, что вопрос решится в апреле. Для принятия решения требуется узнать позицию Международного олимпийского комитета (МОК). Отмечается, что у организации есть два плана проведения олимпийского турнира — со сборной России и без нее.

Ранее IIHF отказалась допускать сборную России до участия в чемпионате мира-2026. Тогда федерация заявила, что решение по участию команды в Играх-2026 должен принять МОК.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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