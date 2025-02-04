Стало известно о недопуске сборной России по хоккею к ЧМ-2026

ТАСС: IIHF решила не допускать сборную России до участия в ЧМ-2026

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборной России от международных соревнований. Об этом стало известно ТАСС.

Таким образом, российская команда пропустит чемпионат мира 2026 года. Уточняется, что решение по допуску сборной России до зимних Олимпийских игр-2026 будет принято после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее IIHF объявила, что 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к Играм-2026 в Италии. В случае положительного решения российская команда сыграет с США, Словакией и Латвией в группе С.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.