Названы даты рассмотрения IIHF вопроса о допуске сборной России к Олимпиаде-2026

РИА Новости: IIHF рассмотрит вопрос о допуске сборной России к ОИ 3-4 февраля

Международная федерация хоккея (IIHF) 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. Такие даты назвало РИА Новости.

Обсуждение состоится на совете IIHF. В случае положительного решения для российской национальной команды, сборная сыграет в группе С. Ее соперниками станут сборные США, Словакии и Латвии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал обязательное условие для возвращения россиян на мировые хоккейные турниры. По мнению экс-игрока, для этого Федерации хоккея России должны принести извинения. Кто именно — он не уточнил.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.