Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
2:1
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Australian Open (ж)
Северсталь
4:3
3-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:2
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Монако
1:0
1-й тайм
live
Астон Вилла
Лига чемпионов|Общий этап. 7-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
20:44, 21 января 2025Спорт

Названы даты рассмотрения IIHF вопроса о допуске сборной России к Олимпиаде-2026

РИА Новости: IIHF рассмотрит вопрос о допуске сборной России к ОИ 3-4 февраля
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Международная федерация хоккея (IIHF) 3-4 февраля рассмотрит вопрос о допуске сборной России к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. Такие даты назвало РИА Новости.

Обсуждение состоится на совете IIHF. В случае положительного решения для российской национальной команды, сборная сыграет в группе С. Ее соперниками станут сборные США, Словакии и Латвии.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал обязательное условие для возвращения россиян на мировые хоккейные турниры. По мнению экс-игрока, для этого Федерации хоккея России должны принести извинения. Кто именно — он не уточнил.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн высказался об убийстве мирных жителей в Русском Поречном

      Врач назвала причины появления позывов к мочеиспусканию ночью

      Работавшие с Меган Маркл люди назвали ее стиль общения манипулятивным и болезненным

      Новый госсекретарь США заявил о планах избежать возобновления конфликта на Украине

      Российский пенсионер избил знакомого поленом и вывез его в лес

      Назван нестандартный способ сэкономить на отоплении

      Дизайнер объяснил смысл шляпы Мелании Трамп для инаугурации

      В США заявили о планах бороться с правом вето у России и Китая

      Суд Льежа отказался продолжать расследование иска по обвинению фон дер Ляйен в коррупции

      В Госдуме предложили ввести регулирование цен на товары

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше