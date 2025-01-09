Фетисов назвал обязательное условие для возвращения россиян на мировые хоккейные турниры

Фетисов: Для возвращения россиян на мировые турниры перед ФХР должны извиниться

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал обязательное условие для возвращения россиян на мировые хоккейные турниры. Его слова приводит Metaratings.

По мнению экс-игрока, для этого Федерации хоккея России должны принести извинения. Кто именно — Фетисов не уточнил.

Он также раскритиковал российских спортсменов, которые готовы выступать без влага и гимна. «Выступаю за полноценное возвращение без каких-либо дополнительных условий», — заявил Фетисов.

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх — 2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.